الكتائب: من يدّعي السيادة لا يتوسّل فيديو مجتزأ وموقّعاً من إعلام حزب الله للنيل من الكتائب

أوضح جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية أن "الفيديو المتداول لرئيس الحزب النائب سامي الجميّل هو فيديو قديم ومجتزأ من مقابلة كاملة، أعدّه ونشره موقع إلكتروني تابع لحزب الله ويحمل شعاره، ويجري اليوم تداوله خارج سياقه لتشويه موقف الكتائب.

والكلام الوارد في المقطع لم يكن طرحاً لدمج حزب الله في الجيش، بل جاء في سياق شرح كيفية معالجة ملف السلاح، مع التأكيد على رفض نموذج «الحشد الشعبي». وموقف الكتائب واضح وثابت: لا لشرعنة السلاح خارج الدولة، ولا لدمج ميليشيا حزب الله في الجيش أو أي مؤسسة أمنية.

وإذا لم يكن مستغرباً أن يلجأ حزب الله إلى اجتزاء المواقف وتشويهها، فإن المستغرب والمستهجن أن يستخدم بعض من يقدّمون أنفسهم كسياديين مادةً أعدّها إعلام حزب الله ويحملها شعاره، للنيل من الكتائب ومواقفها السيادية.

إن من يريد مناقشة موقف الكتائب فليعد إلى المقابلة كاملة وإلى مواقفها المعلنة، لا إلى مقطع مجتزأ أنتجه إعلام حزب الله. فالسيادة لا تُدافع عنها موادّ يصنعها من يناقضونها."