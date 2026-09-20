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تمارين تدريبية في منطقة السواقي – طرابلس وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
أخبار لبنان
2026-09-20 | 10:23
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تمارين تدريبية في منطقة السواقي – طرابلس وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 21 / 9 / 2026 ولغاية 23 / 10 / 2026 ضمنًا بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة السواقي – طرابلس، وبتاريخ 23 / 10 / 2026 في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات ابتداءً من الساعة 8.00 حتى الساعة 12.00، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
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