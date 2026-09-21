وزير الثقافة من موقع قلعة الحصن في معاصر الشوف: أرض لبنان خصبة ومئات المواقع بانتظار الاكتشاف

أعلن وزير الثقافة غسان سلامة أن "الأرض اللبنانية خصبة بالمواقع الأثرية، وهناك مئات المواقع التي لا يزال علينا اكتشافها"، وشدّد على أن موقع قلعة الحصن في معاصر الشوف تميّز بثلاث خصائص: اكتشافه في مكان غير متوقع لم يُعرف قبل عشر سنوات، وتعاون الأهالي وأصحاب العقارات مع المشروع قبل أي استملاك، ونجاح التعاون اللبناني – الإيطالي.



وجزم سفير إيطاليا فابريزيو مارسيلي بأن "المشروع ليس مجرد تنقيب، بل برنامج متكامل تموّله الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) لتطوير المنطقة المحيطة"، ورأى أن الموقع "يجسّد تراكم طبقات من الحضارات"، من العصرين البرونزي والحديدي والفينيقيين وصولاً إلى المعبد الروماني.



جاء كلام سلامة ومارسيلي خلال "يوم التراث" الذي أحيته بلدة معاصر الشوف بدعوة من وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار، في حضور قائمقام الشوف مارلين قهوجي والمدير العام للآثار سركيس الخوري ورئيس البلدية ألبير نجم وأهالي البلدة.



وكانت أعمال التنقيب انطلقت عام 2022 بإشراف فريق لبناني – إيطالي برئاسة سيلفيا فيستوتشيا وميريام زيادة، وكشفت معبداً رومانياً استُعمل من القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الثاني بعد الميلاد. وتخلّل اليوم جولة في الموقع وألعاب تراثية وسهرة غنائية رافقتها استعراضات فولكلورية.