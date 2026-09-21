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عبدالله: لا تزعجني التعليقات على مواقفي من مفاهيم العدالة الاجتماعية بل يقلقني تخلي من كانوا يساريين عن تلك القناعات
أخبار لبنان
2026-09-21 | 02:44
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عبدالله: لا تزعجني التعليقات على مواقفي من مفاهيم العدالة الاجتماعية بل يقلقني تخلي من كانوا يساريين عن تلك القناعات
كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": " لا تزعجني التعليقات السطحية على مواقفي كتقدمي اشتراكي من البعض، حول مفاهيم العدالة الاجتماعية والتكافل وحسن توزيع الثروة والتمسك بدولة الرعاية والنظام الضريبي العادل والحق بالصحة والتعليم وغيرها، بل يقلقني اكثر تخلي من كانوا يساريين وفي مواقع عدة عن هذه القناعات، وخجلهم من طرحها!"
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