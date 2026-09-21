نديم الجميّل من قرطبا: شهداؤنا استشهدوا ليبقى لبنان حرًا

أعلن النائب نديم الجميّل من قرطبا أن "الشهداء هم الذين يكرموننا بشهادتهم وبالتضحيات التي قدموها من أجل لبنان، وبفضل استشهادهم ما زلنا في وطننا وفي قرطبا وفي كل لبنان".



ورأى أن "شهداء قرطبا لم يستشهدوا في قرطبا، بل في بيروت والأشرفية وجسر الباشا والكرنتينا والنبعة وتل الزعتر والأسواق، ما يؤكد الارتباط القوي والعميق بين المدينة والجرد"، وشدّد على أن "الشهيد لم يستشهد دفاعاً عن منزله ومنطقته، بل لكي نبقى في وطننا أحراراً، ومن أجل الوطن السيد الحر المستقل".



وختم: "شهداء الكتائب هم شهداء الوطن، استشهدوا ليبقى صليبنا مرفوعاً على جبالنا، ونحن اليوم نتابع رسالتنا في خدمة لبنان لنكون أوفياء لشهدائنا".



جاء كلام الجميّل خلال إحياء ذكرى استشهاد أبناء قرطبا الكتائبيين، وفي مقدمهم رئيس إقليم جبيل الكتائبي الشهيد غيث الخوري، بدعوة من قسم قرطبا الكتائبي، حيث مثّل الجميّل حزب الكتائب وشارك في الذبيحة الإلهية في كنيسة سيدة الحرزمانية، إلى جانب رئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس وفاعليات البلدة.



وترأس الصلاة الأب روني بوغاريوس الذي تحدث في عظته عن معنى الشهادة والشهداء الذين قدموا حياتهم من أجل لبنان الحر السيد المستقل.



وكشف الجميّل أن الكتائب بدأ "بتكريم أصحاب اليوبيل الذهبي من الكتائبيين الذين مضى على انتسابهم إلى الحزب خمسون سنة، تحية لالتزامهم ووفائهم وتضحياتهم".