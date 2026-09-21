مكي من بعبدا: الأولوية لدعم الجيش وتسريع التحول الرقمي

بحث وزير التنمية الإدارية فادي مكي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون آخر المستجدات، وفي مقدّمها الأوضاع في الجنوب ومعاناة الأهالي.



وأكد مكي دعم الجيش اللبناني ودوره في ضمان الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها.



كما بحث الجانبان في ضرورة الإسراع في إقرار اتفاقية القرض المخصّص للتحول الرقمي في مجلس النواب، بما يتيح الانتقال سريعاً إلى مرحلة التنفيذ وتطوير الخدمات العامة.