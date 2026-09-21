قوى الأمن: توقيف 5 أشخاص بحوزتهم كميّة من المواد المخدّرة

أوقف مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية خمسة أشخاص في محلّة ذوق مصبح، وضبط في حوزتهم كميات من الماريجوانا وحشيشة الكيف و1199 حبة "كبتاغون".



وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن المكتب أوقف في المرحلة الأولى اللبنانيَّين م. م. (مواليد 1955) و ن. م. (مواليد 1985)، وضبط بحوزتهما كيساً من النايلون الشفاف يحتوي على 7.2 غراماً من الماريجوانا، وميزانَين حسّاسَين، وأكياس نايلون فارغة تُستخدم لتوضيب المخدّرات.



وبمؤازرة دورية من مفرزة الجديدة القضائية، أوقف المكتب ثلاثة أشخاص آخرين هم اللبنانيون ع. ق. (مواليد 2000) و م. ق. (مواليد 1996) و ح. س. د. (مواليد 1973)، بعدما رفضوا الامتثال، ما اضطرّ رئيس الدورية إلى إطلاق عيار ناري تحذيري في الهواء من دون أن يُصاب أحد بأذى.



وأسفر تفتيشهم عن ضبط 561 غراماً من الماريجوانا، و1492 غراماً من حشيشة الكيف موزّعة في أربعة أكياس، و1199 حبة مخدّرة من نوع "كبتاغون"، وسيجارتَين من حشيشة الكيف.



وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.



