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الحشيمي من بعبدا: زيارة الرئيس عون للنبطية أكدت أن الجنوب ليس خارج الدولة

أخبار لبنان
2026-09-21 | 04:02
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الحشيمي من بعبدا: زيارة الرئيس عون للنبطية أكدت أن الجنوب ليس خارج الدولة
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الحشيمي من بعبدا: زيارة الرئيس عون للنبطية أكدت أن الجنوب ليس خارج الدولة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب الدكتور بلال الحشيمي.

وبعد اللقاء قال الحشيمي: "اللبنانيون يريدون دولة حاضرة وفاعلة، بمؤسسات موحّدة وقرار يُتخذ ويُنفّذ تحت سقف الدستور والقانون. وزيارة الرئيس عون إلى النبطية والجنوب أكدت أن الجنوب ليس خارج الدولة ولا على هامشها".

وأضاف: "بحثتُ مع رئيس الجمهورية ملفات الشهادات الجامعية والمعادلات العالقة، والتفرغ في الجامعة اللبنانية، وقضية نحو 3500 أستاذ باتوا خارج الخدمة، وقد أبدى اهتمامه بإيجاد الحلول المناسبة".

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