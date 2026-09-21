الحشيمي من بعبدا: زيارة الرئيس عون للنبطية أكدت أن الجنوب ليس خارج الدولة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب الدكتور بلال الحشيمي.



وبعد اللقاء قال الحشيمي: "اللبنانيون يريدون دولة حاضرة وفاعلة، بمؤسسات موحّدة وقرار يُتخذ ويُنفّذ تحت سقف الدستور والقانون. وزيارة الرئيس عون إلى النبطية والجنوب أكدت أن الجنوب ليس خارج الدولة ولا على هامشها".



وأضاف: "بحثتُ مع رئيس الجمهورية ملفات الشهادات الجامعية والمعادلات العالقة، والتفرغ في الجامعة اللبنانية، وقضية نحو 3500 أستاذ باتوا خارج الخدمة، وقد أبدى اهتمامه بإيجاد الحلول المناسبة".