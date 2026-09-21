آلان عون من بعبدا: إنجاح مسار وقف الحرب واستعادة السيادة يتطلب حصرية السلاح وحواراً مع رئيس الجمهورية

أعلن النائب آلان عون بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان" إنجاح المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية لوقف الحرب واستعادة السيادة يتطلّب تعاون جميع اللبنانيين والتجاوب مع مسار حصرية السلاح".



ودعا حزب الله إلى الحضور إلى بعبدا وفتح حوار مع رئيس الجمهورية للاتفاق على خريطة طريق تفعّل المفاوضات وتؤدي إلى انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.