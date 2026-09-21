الرئيس عون اطّلع من سفير لبنان لدى البرازيل على تطوّر العلاقات وأوضاع الجالية اللبنانية

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من سفير لبنان لدى البرازيل، إلياس نقولا، على تطوّر العلاقات اللبنانية-البرازيلية، وأوضاع الجالية اللبنانية والمتحدّرين من أصل لبناني في البرازيل.

