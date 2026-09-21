الرئيس عون تسلّم من وزير الدفاع دعوة إلى حفل وضع حجر الأساس لمشروع مساكن تعاضدية للرتباء والأفراد

تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى والمدير العام للإدارة اللواء الركن محمد الأمين، دعوة إلى حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضدية للرتباء والأفراد، المقرّر إقامته يوم الجمعة في 25 أيلول 2026 في منطقة المرداشة- بعبدا.