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اتحاد الأفران والمخابز حذّر من ارتفاع كلفة إنتاج الرغيف وطالب بإجراءات عاجلة

أخبار لبنان
2026-09-21 | 05:37
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اتحاد الأفران والمخابز حذّر من ارتفاع كلفة إنتاج الرغيف وطالب بإجراءات عاجلة
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اتحاد الأفران والمخابز حذّر من ارتفاع كلفة إنتاج الرغيف وطالب بإجراءات عاجلة

حذّر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان من أن "الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمازوت والطاقة والنقل يضع قطاع الأفران والمواطن اللبناني، ولا سيما الفئات الشعبية، أمام مرحلة بالغة الخطورة"، مؤكداً أن ما صدر عنه هو "إنذار واضح".

وطالب الاتحاد، في بيان إثر اجتماع طارئ لمجلسه التنفيذي، الحكومة بـ"التحرك الفوري وإعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية لحماية الخبز والفئات الأكثر فقراً"، موضحاً أنه "لا يطالب بدعم عشوائي، بل بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ودفع كلفة الخبز للعائلات الأكثر حاجة عبر آلية شفافة ومدروسة".

وربط الاتحاد ارتفاع الكلفة بأعباء الحرب منذ السابع من تشرين الأول، وباضطرابات البحر الأسود ومضيقي هرمز وباب المندب التي رفعت أسعار النفط عالمياً وانعكست مباشرة على كلفة إنتاج الرغيف، مذكّراً بانفجار مرفأ بيروت الذي دمّر أهراءات القمح، ومطالبته المستمرة بإعادة إعمارها وتأمين مخزون استراتيجي "من دون استجابة جدية".

ولفت إلى أن المنصة المعتمدة بين وزارة الاقتصاد والاتحاد تحتسب سعر الخبز وفق كلفة المواد الأولية وسعر الصرف، ما يعني أن استمرار ارتفاع الكلفة يؤدي حكماً إلى ارتفاعات جديدة في سعر ربطة الخبز، مشدداً على أن "حماية ربطة الخبز مسؤولية وطنية، والحل يجب أن يبدأ الآن قبل فوات الأوان".

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