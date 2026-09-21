العلامة فضل الله في حفل تكريم العاملين في الإدارة العامة لـ"المبرات ": للجمعية هوية إنسانية ووطنية وأخلاقية وتربوية

شدّد رئيس جمعية المبرّات الخيرية العلّامة السيد علي فضل الله على أن "المبرّات ليست مؤسسة عادية، وأن التميّز يجب أن يكون عنواناً لعملها"، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الأمانة التي تحملها ورسالتها، "ولا سيما في ظل ما تحمله المرحلة المقبلة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية".



كلام فضل الله جاء خلال حفل تكريمي أقامته الجمعية للعاملين في الإدارة العامة، برعايته وحضور المدير العام الدكتور محمد باقر فضل الله ومديري الدوائر والأقسام والمكرّمين.



وشكر فضل الله العاملين على إخلاصهم "خلال عام حافل بالتحديات والمخاطر"، معتبراً أن التكريم يشكّل تجديداً لحمل الأمانة وتحفيزاً على مواصلة التميّز، ولافتاً إلى أن رسالة الجمعية لا تقتصر على رعاية الأيتام والمحتاجين وذوي الإعاقة، بل تحمل هوية إنسانية ووطنية وإيمانية وتربوية مستلهمة من مسار المرجع السيد محمد حسين فضل الله.



بدوره، رأى المدير العام أن "المبرّات ليست مجرد مؤسسات، بل رسالة إنسان وإرادة حياة"، محيياً العاملين الذين واصلوا أداء مسؤولياتهم في أماكن العمل المستحدثة خلال الحرب رغم الظروف الأمنية الصعبة.



وتخلل الحفل تكريم الحاج عادل ملحم، والعاملين الذين أمضوا خمس وعشر وخمس عشرة سنة في المبرّات.



