رئيس بلدية تنورين زار مع وفد وزير الزراعة للبحث في تأمين تصدير التفاح

اجتمع رئيس بلدية تنورين ياسر نعمه يرافقه وفد من مخاتير تنورين مع وزير الزراعة نزار هاني مع اقتراب موسم تصريف إنتاج التفاح.



وأوضح بيان للوفد الزائر، "ان المطالب ركزت على كيفية تأمين تسويق التفاح بواسطة تجار مصدرين".



وبنتيجة الاجتماع، ستوفد وزارة الزراعة مسؤولين يرافقهم عدد من التجار إلى تنورين، وعليه تدعو البلدية مزارعي التفاح إلى المشاركة في الاجتماع يوم الجمعة 25 أيلول في الأولى من بعد الظهر، على أن ينطلق التجار بعده في جولة على الأراضي الزراعية لتفقّد محاصيل التفاح وشراء ما أمكن منه".