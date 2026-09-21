لقاء سيدة الجبل: متمسكون باتفاق الطائف كما هو وأي تطوير فيه أو تحسين في هذه اللحظة الحرجة مرفوض

تمسّك "لقاء سيدة الجبل" بـ"أوضح الصور والكلمات باتفاق الطائف كما هو"، معتبراً أن "أي تطوير أو تحسين لهذا الاتفاق في هذه اللحظة الحرجة في لبنان والمنطقة مرفوض بكل وضوح".



ورأى اللقاء، في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد إلكترونياً في مقره في الأشرفية، أن نهائية الكيان وعروبة لبنان "تشكلان الدعائم الأساسية لهذا الاتفاق الذي هو بمثابة عقد اجتماعي - سياسي بين اللبنانيين".



وردّ اللقاء على أحد نواب حزب الله الذي اعتبر أن اتفاق الطائف في خطر، قائلاً: "يظن حزب الله وقبله غالبية الأحزاب أن لبنان يُحكم بموازين قوى، فيما يعرف الحزب جيداً أن اللبنانيين توصلوا إلى صيغة الوفاق الوطني في الطائف بعد 150 ألف ضحية من كل لبنان ومن كل الطوائف والمناطق".



وسأل: "فهل يدعونا إلى تكرار التجربة؟"، مؤكداً أن حزب الله "فقد قدرته على تعديل أي حرف في اتفاق الطائف بعد هزيمته في لبنان والمنطقة".



وحذّر اللقاء القوى المسيحية والإسلامية التي تعتبر أن الأزمة أزمة نظام، معتبراً أنها "تقدّم بوعي أو من غير وعي خدمة ذهبية لصالح حزب الله".



