الرئيس عون تابع مع الوزير نصّار سير العمل القضائي وبحث مع وفد أرثوذكسي في أوضاع البقاع وزحلة

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير العدل عادل نصّارعلى سير العمل القضائي مع انطلاق السنة القضائية، والتقدّم المحقّق في هذا المجال، ولا سيما ارتفاع مستوى الإنتاجية.



وعرض الرئيس عون الأوضاع في البقاع عموماً، وفي منطقة زحلة خصوصاً، مع متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس الصوري، الذي ترأس وفداً ضمّ عدداً من المطارنة ورؤساء بلديات رعيت ودير الغزال وقوسايا، في حضور الأمين العام لـ«اللقاء الأرثوذكسي» النائب السابق مروان أبو فاضل.