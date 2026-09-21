وزارة البيئة أنجزت بالتعاون مع UNDP أعمال تأهيل وتجهيز مركز تدريب في معهد الهرمل الفني

أنجزت وزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPLebanon وبتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالMLF، في خطوة جديدة نحو تبريد أكثر كفاءة وصداقة للمناخ في لبنان، أعمال تأهيل وتجهيز مركز التدريب المتخصص في التبريد وتكييف الهواء في معهد الهرمل الفني، ليكون أول مركز من نوعه في منطقة البقاع.



ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المهارات التقنية المتخصصة، وفتح فرص جديدة أمام الشباب في مختلف المناطق اللبنانية، بما يدعم اعتماد تقنيات تبريد وتكييف أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأكثر صداقة للمناخ.



وبعد إنشاء وتأهيل مراكز متخصصة في الدكوانة (جبل لبنان)، والصرفند (جنوب لبنان)، وبخعون (شمال لبنان)، يشكل مركز الهرمل محطة جديدة لتوسيع نطاق الوصول إلى التدريب العملي المتخصص في هذا القطاع، وفق أحدث المعايير البيئية ومعايير السلامة وكفاءة الطاقة.



وسيوفر المركز للطلاب والفنيين المستقبليين في منطقة البقاع تدريباً عملياً على تقنيات التبريد وتكييف الهواء الحديثة، بما يساهم في دعم انتقال لبنان نحو تكنولوجيات صديقة للمناخ، انسجاماً مع أهداف بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي.