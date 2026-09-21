الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك في لبنان لشهر آب 2026 : إرتفاع قدره 1.40 في المئة

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2026 ارتفاعا وقدره 1.40 في المئة بالنسبة لشهرتموز 2026،. كما سجل التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في شهر آب 2026 نسبة 15.69 في المئة، مقارنة بشهر تموز من العام 2025.



أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهرآبعلى صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:



– إرتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0.50 في المئة.



– إرتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1.75 في المئة.



– إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1.09 في المئة.



- إرتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1.38 في المئة.



- إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0.79 في المئة.



– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2.12 في المئة.



ملاحظة بشأن عملية جمع الأسعار



بسبب استمرار الأوضاع الراهنة، ما زالت عملية جمع الأسعار تواجه صعوبات، ولا سيما في محافظة النبطية، حيث تم احتساب مؤشر أسعارالمستهلك بالاعتماد على عدد كبير من الأسعار المقدرة (IMPUTED Prices)، نتيجة تعذر جمع معظم الأسعار الفعلية".







للاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .