عون تسلّم التقرير السنوي عن أعمال المديرية العامة لعام 2025

قدّم المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التقرير السنوي عن أعمال المديرية العامة لعام 2025، في حضور المديرين العامين وكبار موظفي الرئاسة. ونوّه الرئيس عون بالإنجازات التي تحقّقت على الرغم من الظروف الراهنة.