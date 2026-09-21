مجلس الجنوب باشر تسليم الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة للأهالي المتضررين في زوطر الغربية

باشر مجلس الجنوب تسليم الدفعة الاولى من البيوت الجاهزة الى الاهالي الذين دمرت منازلهم في بلدة زوطر الغربية، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر .



وتم نقل مجموعة من البيوت الجاهزة عبر شاحنات كبيرة باشراف رئيس مكتب مجلس الجنوب في النبطية يوسف مهدي وبالتنسيق مع بلدية زوطر الغربية حيث تم تسليمها لاصحاب المنازل الذين باتت ارضية وضعها عليها جاهزة بعد ازالة الركام.