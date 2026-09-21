عز الدين استقبل وفدًا من تحالف القوى والفصائل الفلسطينية في صور: كل من راهن على ضعف المقاومة وهزيمتها اكتشف رهانًا خاسرًا

استقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين في مكتبه في صور وفدًا من تحالف القوى والفصائل الفلسطينية، حيث جرى البحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية.

وأكد عز الدين، خلال اللقاء، عمق العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين اللبناني والفلسطيني وقوى المقاومة في المنطقة، معتبرًا أن من راهن على سقوط المقاومة وهزيمتها أصيب بخيبة أمل، مشيرًا إلى أنها جددت نفسها بشكل كبير واستطاعت الحفاظ على وجودها وبقائها.

وقال إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يؤكد، بحسب رأيه، ضرورة بقاء المقاومة، معتبرًا أن إسرائيل كانت ستواصل مشروعها التوسعي لولا وجودها، ومشددًا على أن المقاومة طالما أن العدو يشكل تهديدًا للبنان، فهي موجودة وباقية ومستمرة.

وتطرق عز الدين إلى الجلسة النيابية الأخيرة، معتبرًا أن البعض حوّلها من جلسة لمساءلة الحكومة إلى مناسبة للتصويب على المقاومة وسلاحها ووجودها.

وانتقد ما وصفه باتفاق الإطار الذي ذهبت إليه السلطة السياسية، معتبرًا أن غياب أوراق القوة أتاح لإسرائيل فرض شروطها وربط الانسحاب من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح المقاومة.

وفي ما يتعلق بإيران، قال عز الدين إن صمود إيران أفشل أهداف أميركا، معتبرًا أن أي حرب جديدة قد تؤدي، بحسب تقديره، إلى تحقيق طهران مكاسب إضافية.

وشدد على أن المقاومة بخير وباتت أكثر ضرورة من أي وقت مضى، مؤكدًا أن لا أحد يستطيع نزع سلاحها بالقوة.

وختم عز الدين بالدعوة إلى الوصول إلى استراتيجية وطنية للدفاع عن الأرض والسيادة والدولة والشعب، مؤكدًا أن المقاومة لم تكن يومًا بديلًا عن الدولة، وأن المطلوب هو دولة قوية وقادرة وعادلة تحمي شعبها وأرضها.