بلدية حولا إستنكرت إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي : جريمة برسم الدولة والمجتمع الدولي والامم المتحدة

صدر عن بلدية حولا، بيان، لفت الى انه "في ظل التدمير الوحشي والمنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة في القرى الامامية، حيث عمدت الى تدمير كافة الصروح الاجتماعية والتربوية والصحية، كتدمير مدرسة حولا الرسمية ومركز الرعاية الاجتماعية في حولا.... وآخرها كان احراق مستشفى ميس الجبل الحكومي، تستنكر بلدية حولا بأشد العبارات وأقساها هذه الجرائم، وتعتبرها انتهاكا فاضحا لحرمة المؤسسات العامة ودورها الانساني والتربوي، ولا سيما في منطقة عانت ولا تزال من تداعيات العدوان والدمار والتهجير".



ووضعت بلدية حولا "هذه الجريمة برسم الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية".