فريد البستاني بحث مع وزيرة البيئة تمارا الزين ملف المواد الكيميائية في مرج بسري: ضرورة إيجاد حلّ بأسرع وقت



زار النائب فريد البستاني وزيرة البيئة تمارا الزين، وبحث معها في ملف المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وما أثير حولها من مخاوف وتساؤلات.



وأكد البستاني خلال اللقاء ضرورة مقاربة الملف بكل جدية وشفافية، انطلاقاً من المعطيات العلمية والقانونية، مع ضرورة تحديد مسؤولية كل جهة وفق المستندات والإجراءات الرسمية، والتأكيد على ضرورة نقل هذه المواد بأسرع وقت، وقبل حلول موسم الشتاء، خشية تسربها إلى المياه الجوفية.



وأوضحت الوزيرة الزين أن مسؤولية إدارة هذه المواد، لناحية تخزينها ونقلها ومعالجتها، تقع على عاتق الجهة المالكة لها، أي مؤسسة كهرباء لبنان، فيما يقتصر دور وزارة البيئة على تحديد الشروط والمعايير البيئية والموافقة على منهجيات المعالجة وفقاً للأصول.



واتفق الجانبان على ضرورة تحديد آلية آمنة وواضحة لمعالجة هذه المواد ونقلها بأسرع وقت، وفق القوانين والمعايير البيئية المعتمدة، بما يضمن حماية مرج بسري ومصادر المياه والبيئة.



وأكد البستاني استمرار متابعته للموضوع حتى الوصول إلى خواتيمه، بما يضمن معالجة الملف بصورة مسؤولة وآمنة.