جائزة سمير قصير تحتفي بأصوات صحافية أسهمت في ترسيخ قيم الحرية والمساءلة

احتفت جائزة سمير قصير لحرية الصحافة بأصوات صحافية أسهمت في ترسيخ قيم الحرية والمساءلة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز سمير قصير لهذا العام، التي يمنحها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير.



وفي الحفل الذي ركز على الصعوبات التي يمر بها الصحافيون، وزعت الجوائز على فئات عدة منها: التقرير الإخباري السمعي البصري والتحقيق الاستقصائي اضافة الى فئة مقال الرأي.