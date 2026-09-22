رسامني يتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بشأن سيول المكلّس وورشة المنصورية

أعلنت وزارة الأشغال والنقل في بيان، أنه "في إطار متابعة تداعيات السيول في منطقة المكلّس وما أظهرته المعطيات الأولية بشأن ورشة الأشغال في المنصورية، تقدّم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، طالبًا إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله".



وأكدت الوزارة أن التحقيق يجب أن يشمل جميع المعنيين من دون استثناء، من المتعهد والجهة الاستشارية المشرفة إلى أي كان اذا ثبتت مسؤوليته.



وأشارت الى أنها "اتخذت تدبيرًا احترازيًا يقضي بعدم إسناد أي أعمال جديدة إلى المقاول أو الجهة الاستشارية المعنية إلى حين انتهاء التحقيقات وتبيان المسؤوليات، مع وضع كامل المستندات والتقارير الفنية بتصرف القضاء".



وشدد الوزير رسامني على أن "السلامة العامة والمال العام لا يحتملان أي تهاون، وأن كل من تثبت مسؤوليته سيُحاسب وفقًا للقانون، أيًا كانت صفته أو موقعه".