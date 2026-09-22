تيمور جنبلاط يعزّي نائب رئيس دولة الإمارات بوفاة شقيقه

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معزّيًا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.



وأعرب جنبلاط، باسمه وباسم "التقدمي"، عن "أصدق عبارات التعزية والمواساة"، سائلًا الله أن "يتغمّد الراحل بواسع رحمته".



كما تقدّم بالتعزية من قيادة دولة الإمارات وشعبها الشقيق، راجيًا لها "الأمن والاستقرار والازدهار".