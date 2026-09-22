بري عرض مع محمد الحوت لأوضاع "الميدل ايست" والعاملين فيها

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس ادارة المدير العام لطيران الشرق الأوسط محمد الحوت، وتم البحث في أوضاع الشركة والعاملين فيها وأهمية دورها في تأمين التواصل بين لبنان والخارج في الظروف كافة.



واستقبل بري وفدا من مصدري الموز برئاسة ابو أيمن النميري، وتناول اللقاء أوضاع القطاع.