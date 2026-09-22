الرئيس عون هنأ القاضي سامي صادر بنيله شهادة التميّز من جمعية النواب العموم العرب لعام 2026

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، لمناسبة منحه شهادة التميّز لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام في جمعية النواب العموم العرب لعام ٢٠٢٦.



وهنّأ الرئيس عون القاضي صادر على شهادة التميّز التي مُنحت له للمرة الأولى، مقدّراً الجهود التي بذلها ولا يزال في النيابة العامة في جبل لبنان، والإنجازات التي حققها في هذا المجال.



واعتبر أن "هذا التكريم هو تقدير شخصي للقاضي صادر، كما أنه تقدير للجسم القضائي اللبناني الذي يخطو خطوات متقدمة في سبيل إحقاق الحق وتحقيق العدالة في لبنان".