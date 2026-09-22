بو صعب: الاستقرار الفعليّ يتطلب حلًا جذريًا ينهي العدوان الإسرائيليّ

استعرض نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه مع القائم بأعمال المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان إرنو، يرافقه مسؤول الشؤون السياسية لارس دو جير والمساعدة الخاصة السيدة لينا القدوة من مكتب المنسقية، الأوضاع العامة في البلاد، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في جنوب لبنان ومسألة استقراره.



وشدد المجتمعون، وفق بيان لمكتب بوصعب، على "أنّ تحقيق الاستقرار الفعليّ والمستدام يتطلب حلًا جذريًا يؤدي إلى إنهاء العدوان الإسرائيليّ المستمر على لبنان".



وفي السياق نفسه، أبلغ بو صعب الوفد الأمميّ "أنّ لبنان لم يلمس أي التزام إسرائيلي بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها سابقاً لوقف إطلاق النار".



وأكّد "أنّ هذا التعنت والتملص الإسرائيلي يشكل عائقاً أساسياً أمام التقدم في مسار المفاوضات".



كما تطرق البحث أيضًا إلى شؤون العمل التشريعي ودور المجلس النيابي في المرحلة الراهنة.