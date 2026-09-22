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هيكل بحث المستجدات مع ضاهر وأرسلان.. إشادة بدور الجيش في حفظ الاستقرار

أخبار لبنان
2026-09-22 | 09:24
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هيكل بحث المستجدات مع ضاهر وأرسلان.. إشادة بدور الجيش في حفظ الاستقرار
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هيكل بحث المستجدات مع ضاهر وأرسلان.. إشادة بدور الجيش في حفظ الاستقرار

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة النائب ميشال ضاهر، وجرى بحث آخر المستجدات. وأكد النائب ضاهر أنّ المؤسسة العسكرية هي الضامن للوحدة الوطنية، مثمّنًا جهود الجيش من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استقبل الوزير والنائب السابق طلال أرسلان الذي أعرب عن تقديره لجهود الجيش، وشدّد على أهمية دوره خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة.

أخبار لبنان

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