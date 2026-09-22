رجي يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتّحدة ويلتقي بارولين

حضر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع رئيس الحكومة نواف سلام الجلسة الافتتاحية للدورة الواحدة والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد على هامشها لقاءً مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، تناول مستجدات الأوضاع في لبنان والمسار التفاوضي مع إسرائيل.

وأعرب الكاردينال بارولين خلال اللقاء عن اهتمام الكرسي الرسولي البالغ بلبنان، مشدداً على ضرورة أن يستعيد "بلد الأرز" استقراره، مؤكداً دعم الفاتيكان الثابت للبنان واستعداده الكامل للمساهمة في ترسيخ هذا الاستقرار.

من جهته، عرض الوزير رجي لآخر التطورات على صعيد المسار التفاوضي، مجدداً تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض بصفته الطريق الوحيد الذي يضمن للبنان وشعبه الأمن والسلام المنشودين.