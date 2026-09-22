لجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب فرنجيه أقرت اقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية

- عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة برئاسة النائب طوني فرنجيه وحضور مقرر اللجنة النائب الياس حنكش والنواب الأعضاء: ينال الصلح، سعيد الأسمر ورازي الحاج.كما حضر النائب عدنان طرابلسي.وحضر الجلسة المدير العام للدوائر العقارية جويس عقل، رئيسة مجلس كتاب العدل رندا عبود، ممثل وزارة المالية زياد معدراني والخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس.وخلال الجلسة، تم استكمال دراسة المواد المتبقية من اقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية والخاصة بكتاب العدل.وبعد الاستماع الى ممثلي الدوائر العقارية والمالية وكتّاب العدل، وبعد التداول والنقاش تم إقرار المواد المتبقية من اقتراح قانون مكننة المعاملات.