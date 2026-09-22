وفد نقابة عمال المخابز سلم وزير العمل مذكرة طالبت بالتشدد في حماية حقوقهم وتسوية أوضاع الاجانب منهم

أعلنت نقابة عمال المخابز في بيان، أن "وفدا برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري وعضوية نائب امين السر سماح الترك ومسؤول الاعلام ماجد عبيد، زار وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه بالوزارة، في حضور رئيس دائرة العلاقات المهنية والنقابات ماهر الغول، حيث عقد اجتماع تخلله جو من الصراحة والشعور بمعاناة العمال ومطالبهم المحقة وتسوية أوضاع العمال الأجانب، وتسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل والحرص على تأمين رغيف الخبز المواطنين".



ولفت البيان الى أن "الوفد سلم وزير العمل مذكرة تضمنت معاناة ومطالب العمال المحقة والمزمنة:



1- التشدد على حماية حقوق العمال من خلال تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الاجراء.



2- تسجيل جميع عمال المخابز والافران لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدون استثناء، والتصريح عن الأجور الفعلية لحماية حقوق العمال بتعويضات نهاية الخدمة وعدم المس بالتعويضات العائلية.



3- تكثيف دوريات التفتيش والمراقبة على الافران المخالفة.



4- التدريب والتأهيل المهني للعمال اللبنانيين الراغبين بالعمل في قطاع الافران للحد من البطالة.



5- تنظيم وتشريع العمال السوريين حسب قانون العمل اللبناني والزام أصحاب الافران التصريح عن جميع العمال وتسجيلهم لدى الضمان الاجتماعي.



6- مهلة لتسوية أوضاع العمال بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام ومنح مهلة زمنية محددة لتسوية أوضاع العمال السوريين العاملين بصناعة الخبز والعاملين بصناعة الكعك نظرا لحاجة القطاع لخبرتهم".



وذكر البيان أنه "في نهاية الاجتماع، أشاد رئيس النقابة بالدور الإيجابي والتقدير لمعالي الوزير على جهوده الصادقة في حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل ضمن الأطر القانونية، والتشدد في تسوية الأوضاع القانونية وعدم التهاون مع المخالفين. واننا على ثقة بحرصكم الدائم وسعيكم المستمر لتحسين أوضاع العمال. جهودكم يا معالي الوزير تعيد الثقة بدور الوزارة كحامية للعدالة الاجتماعية".



