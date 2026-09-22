"تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" نظم وقفةً احتجاجية أمام "الأسكوا": لتضافر الجهود ووقف تدمير القرى

نظّم "تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" وقفةً احتجاجية، اليوم، أمام مقر منظمة "الأسكوا" في بيروت، وألقى منسّق التجمّع المهندس طارق مزرعاني كلمةً طالب فيها "بتوحيد كلمة كل اللبنانيين وخاصةً المسؤولين و بتضافر جميع الجهود من اجل وقف تدمير القرى الحدودية وانسحاب العدو وإطلاق سراح الاسرى وبسط سلطة الدولة فيها والعمل من اجل عودة آمنة لأهاليها وإعادة إعمارها، كما شرح أوضاع نازحي القرى الحدودية المستمر نزوحهم ومعاناتهم منذ ثلاث سنوات بعدما خسروا كل ما يملكون وفقدوا مصادر دخلهم".







وعرض "الأوضاع الصعبة التي يعيشونها وضرورة قيام مؤتمر وطني عام لبحث قضيتهم ودعمهم وإنشاء صندوق وطني لمساعدتهم وتأمين بدل إيواء وطبابة وتعليم مجانيين لهم وإعطاءهم الأولوية في الوظائف وإعفاءهم من كافة أشكال الرسوم والضرائب والإفراج عن ودائعهم في البنوك"، كما طالب "بإنصاف الاساتذة المتعاقدين وخاصة النازحين منهم وكذلك حل مشاكل الاشخاص المعوّقين في مراكز الايواء ودعمهم معيشيّاً".







وفي الختام شكر مزرعاني الحضور ووسائل الإعلام والقوى الامنية وسلم مذكرة الى ممثل للأمم المتحدة في لبنان تتضمّن المطالبة باعتماد يوم ٢٢ ايلول يوماً عالمياً ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية".







وكان بين الحضور نواب ورؤساء بلديات وشخصيات سياسية ونقابيّة وثقافية وجمع من اهالي القرى الحدودية والمواطنين المتضامنين معهم ، واعضاء من "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركيّاً " و"للجنة حقوق الأشخاص المعوّقين أصحاب البيوت والمصالح المدمّرة ".