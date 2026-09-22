رجي: سعدت بلقاء أبناء الجالية في نيويورك ورغم البعد يبقى لبنان حاضرا في وجدانهم

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على منصة "أكس": "سعدت بلقاء أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك خلال حفل الاستقبال في القنصلية العامة، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام. رغم البعد، يبقى لبنان حاضرا في وجدانهم. كما يبقى إيمانهم بدولة قوية وعادلة تحمي أبناءها في الداخل والخارج".