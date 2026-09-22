رئيس الحكومة عرض ونظيره الإسباني مستقبل الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.



وخلال الاجتماع، تم البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، لا سيما التصعيد الإقليمي وسبل خفضه، إضافة إلى الأوضاع في غزة.



وتناول البحث مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل”، حيث شدد الرئيس سلام على "أهمية تفادي أي فراغ، والعمل على إيجاد صيغة لوجود دولي يواصل مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويدعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".



وشكر الرئيس سلام لـ"إسبانيا التزامها الطويل تجاه لبنان ومساهمتها في اليونيفيل"، مؤكدا "أهمية استمرار هذا الالتزام في المرحلة المقبلة، لا سيما من خلال دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، في ظل اتساع مسؤولياته وحاجته إلى مزيد من الإمكانات والعديد".



ونوه سانشيز ب"الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، مؤكدا "أهمية مواصلة هذا المسار والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات".



كما أكد سانشيز "التزام إسبانيا مواصلة دعم لبنان واستقراره".