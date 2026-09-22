سلام أمام الجالية اللبنانية في نيويورك: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجالية اللبنانية في القنصلية العامة في نيويورك أن الهدف واضح وهو أن تكون الدولةُ وحدَها صاحبةَ السلطةِ على أراضيها، وأن يكون قرارُ الحربِ والسلم بيد الدولة وحدَها.