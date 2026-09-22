الهيئة السياسية للتيار الوطني: الحكومة تصم آذانها عن صوت الناس وترعى فوضى الأسعار

عقدت الهيئة السياسية إجتماعها الدوري برئاسة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:



1 - أكدت الهيئة السياسية خط المعارضة الهادفة الذي ينتهجه التيار والتكتل إنطلاقاً من ثوابته في الدفاع عن السيادة الوطنية وحقوق المواطنين، وناقشت ترتيبات وجدول اعمال مرصد الحكومة في الثلاثين من أيلول الجاري في مبنى مجلس النواب لإطلاع الرأي العام على موقف التيار من أداء الحكومة.

2 - تتعجّب الهيئة من قدرة الحكومة على صمّ آذانها عن صوت الناس المتألمة من إرتفاع الأقساط المدرسية وسعر صفيحة البنزين والمازوت وكلفة شراء الكهرباء من مولدات تديرها شبكات تحظى بغطاء سياسي وبدعم مباشر من وزارة الطاقة التي أطفأت مصانع شركة كهرباء لبنان لصالح المولدات وبعض تجار المازوت.

3 - إن غلاء المعيشة تجاوز كل حدّ ولاتزال الحكومة ترعى فوضى الأسعار بالإمتناع عن مراقبتها وعن تفعيل مراقبي مصلحة حماية المستهلك. وهذا في حدّ ذاته يهدّد بانفجار إجتماعي كان يمكن تفاديه بالحدّ الأدنى من الإجراءات الرقابية مع بدء الموسم الدراسي وفصل الشتاء.