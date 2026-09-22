سلام والعليمي في نيويورك: تأكيد على بسط سلطة الدولة وخفض التصعيد في لبنان واليمن

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية عبدالله العليمي، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة.وجرى خلال الاجتماع عرض للتطورات في لبنان واليمن والمنطقة، والتحديات التي يواجهها البلدان في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.وأكد الجانبان أهمية بسط سلطة الدولة وقواتها الشرعية على كامل أراضي كل من لبنان واليمن، بما يصون سيادة البلدين ويعزز الأمن والاستقرار، إلى جانب مواصلة الجهود لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة المزيد من المواجهات.