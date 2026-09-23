سلام بحث مع الأمين العام للجامعة العربية أهمية حشد الدعم العربي للبنان في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اجتماعاً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وشكر الرئيس سلام الأمين العام على مواقف الجامعة العربية الداعمة للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، ولا سيما موقفها الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، ودعمها لجهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، ولاستمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل".

وشدد على "أهمية وحدة الموقف العربي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وتنسيق المواقف والجهود العربية بما يسهم في خفض التصعيد وحماية أمن المنطقة واستقرارها".

كذلك تم البحث في "أهمية حشد الدعم العربي للبنان في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، ودعم صمود اللبنانيين في المناطق المتضررة".