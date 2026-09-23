الداخلية أعلنت توقيف ملقي الحجارة على السيارات على طريق المطار الحجار: قوى الأمن ستشدد الرقابة لمنع تكرار هذه الأفعال

ذكر مكتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه "بنتيجة المتابعة الأمنية والاستقصاءات والتحريات الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف الشخص الذي كان يقوم بإلقاء الحجارة على السيارات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت".

وأوضح المكتب، في بيان، أن الموقوف "اعترف بارتكابه هذا الفعل، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل الملابسات والدوافع".

وأكد الوزير الحجار أن "قوى الأمن الداخلي ستواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في محيط طريق المطار، وتشديد الرقابة والمتابعة لمنع تكرار هذه الأفعال وضمان سلامة المواطنين والمارة".