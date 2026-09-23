المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.7 درجات في البحر على بعد 60 كلم من منطقة صيدا

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على حسابه على "إكس"، بأنه قد سجّل عند الساعة 18:21 بالتوقيت المحلي من مساء يوم الثلثاء الواقع فيه 22 أيلول 2026، هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في البحر على بعد 60 كم تقريبا من منطقة صيدا".