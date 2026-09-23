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مخزومي هنأ السعودية باليوم الوطني: للمملكة في وجدان لبنان مكانة لا تختصرها كلمات التهنئة
أخبار لبنان
2026-09-23 | 02:59
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مخزومي هنأ السعودية باليوم الوطني: للمملكة في وجدان لبنان مكانة لا تختصرها كلمات التهنئة
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "في اليوم الوطني السعودي الـ96، نشارك المملكة فرحتها بقلوبٍ يملؤها الودّ والوفاء، ونحتفي بوطنٍ عزيزٍ علينا، نرى في عزّته عزّةً للعرب، وفي نجاحه أملاً للمنطقة وأجيالها.
أتقدّم بأصدق التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الشقيق. ونعتزّ بما تحقّقه المملكة في ظلّ رؤية 2030 من نهضةٍ تفتح آفاق المستقبل، وتؤكّد قدرة أوطاننا على صنع التقدّم بإرادة قياداتها وطموح أبنائها.
وللمملكة في وجدان لبنان مكانةٌ لا تختصرها كلمات التهنئة. ففي ذاكرة اللبنانيين مواقف أخوّةٍ لا تُنسى، وأيادٍ امتدّت إليهم في المحن، وأجيالٌ وجدت في المملكة احتضاناً وفرصةً وكرامة. وهذا الوفاء نحفظه بالموقف الصادق والعمل من أجل لبنانٍ يستعيد عافيته وسيادته ومكانته العربية، ويكون لأشقائه مصدر ثقةٍ وشريكاً في البناء والاستقرار.
حفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها، وأدام عليها الأمن والعزّ والازدهار. كلّ عامٍ والسعودية بخير، وكلّ عامٍ وأخوّتنا أكثر رسوخاً".
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