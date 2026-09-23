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سامي الجميل في تكريم الدفعة الأولى من الخمسينيين في إقليم المتن الشمالي: صمّام الأمان للبنان
أخبار لبنان
2026-09-23 | 03:06
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سامي الجميل في تكريم الدفعة الأولى من الخمسينيين في إقليم المتن الشمالي: صمّام الأمان للبنان
كرّم إقليم المتن الشمالي الكتائبي، الدفعة الأولى لعدد من الخمسينيين في حفل حضره رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، النائب الياس حنكش، رئيس إقليم المتن الشمالي ميشال الهراوي، أعضاء من المكتب السياسي والمجلس المركزي، رؤساء بلديات ومخاتير القرى المتنية، وحشد من المناصرين والأصدقاء والمكرمين وعائلاتهم.
وأعرب رئيس الحزب عن فخره "بالانتماء إلى الكتائب وبالمسيرة التي جمعت أجيالاً متعاقبة من الحزبيين"، وقال: "إن لانتماء إلى الكتائب فخر لكل إنسان يضع هذا الزر على صدره"، معتبراً أن "هذا الزر يرمز إلى النزاهة والصدق والوطنية والحكمة والتضحيات التي قُدّمت من أجل لبنان".
وأشار الى أن "الحزب يحتفل هذا العام بعيده التسعين ويدخل المئة الأولى من عمره"، وقال: "إن الرئيس المؤسس أسس لمدرسة تقوم على الأخلاق والوطنية والتواضع والعطاء، وخلق عائلة كبيرة تجمع الرفاق بعلاقة عميقة"، معتبراً أن "هذه المدرسة شكلت أساس استمرار الحزب".
وتوجه إلى المكرّمين بالقول: "شكرًا من القلب على خمسين عامًا من النضال، وشكرا من القلب لأنكم صنعتم مجد الكتائب"، مؤكداً أن "مسؤولية الجميع هي استكمال المسيرة، وأن المكرّمين يشكلون صمّام الأمان للبنان".
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