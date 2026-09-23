الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفداً وزارياً سورياً في قصر بعبدا، وقال: "إن الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين، وأعلّق أهمية كبيرة على طرحي فكرة التكامل الاقتصادي في المنطقة. هناك قدرات يجب تفعيلها من خلال علاقات متوازنة واحترام متبادل، والموقع الجغرافي المميّز للبنان وسوريا يؤهّلهما لأداء دور بديل خلال فترات التوتر في المنطقة".







بدوره، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار: " وجودنا اليوم في لبنان يهدف إلى عقد شراكات سورية - لبنانية، وفتح صفحة جديدة قائمة على السلام والمحبّة والإخلاص والتوازن في العلاقات. نركّز على جعل العلاقة بين البلدين مؤسساتية من خلال اتفاقيات وبروتوكولات، والاستفادة من إعادة رسم خريطة المنطقة".