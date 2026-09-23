رجي التقى نظيره الالماني على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة: لضرورة استمرار الوجود الدولي في الجنوب ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، وتركز البحث على ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

وأوضح الوزير رجي موقف الحكومة اللبنانية الداعي إلى ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، وشدد على "أهمية دعم الجيش اللبناني لتمكينه من إنجاز مهمته المتمثلة في بسط سيطرة القوى الأمنية الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية".

من جهته، حيّا الوزير الألماني" شجاعة الحكومة اللبنانية في القرارات التي اتخذتها بشأن حصر السلاح بيد الدولة"، وأعرب عن أمله في أن "تستكمل هذا المسار حتى إنجازه بالكامل".