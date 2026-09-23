عبدالله: نشكر عون على توقيع قانون تخفيض العقوبات..

قال النائب بلال عبدالله، باسم وفد من «كتلة نواب السنّة»، بعد لقاء رئيس الجمهورية:



"جئنا لشكر الرئيس عون على توقيع قانون تخفيض العقوبات، الذي نعتبره موقفًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه آلاف السجناء والموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام بعد. ومن حقّ المعترضين الطعن في القانون، ونحن نحتكم إلى القضاء والمؤسسات الدستورية.

لا يستطيع أحد وضع الجيش في مواجهة أي مكوّن من مكوّنات لبنان. هذا جيشنا، ونحن حريصون على عناصره وشهدائه."