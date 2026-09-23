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‏فيصل كرامي زار جامعة الروح القدس - الكسليك

أخبار لبنان
2026-09-23 | 05:43
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‏فيصل كرامي زار جامعة الروح القدس - الكسليك
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‏فيصل كرامي زار جامعة الروح القدس - الكسليك

استقبل رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب البروفسور جوزف مكرزل رئيس تيّار الكرامة النائب فيصل كرامي، على رأس وفدٍ ضمّ رئيس جامعة المدينة الدكتور وليد داغر ومستشارين، حيث كان بحثٌ في سبل التعاون.
وشملت الزيارة جولة في المكتبة تخلّلها اطّلاع على أرشيفها المكتوب والمصوّر والرقمي، كما زار كرامي معرض مئويّة الدستور في الجامعة.
 
 
 

أخبار لبنان

فيصل كرامي

جامعة الكسليك

جامعة الروح القدس.

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