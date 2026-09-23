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سعيد: المسيحيون ليسوا على طاولة المفاوضات في المنطقة... وبري أعلن الحدود بينه وبين حزب الله

أخبار لبنان
2026-09-23 | 06:14
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سعيد: المسيحيون ليسوا على طاولة المفاوضات في المنطقة... وبري أعلن الحدود بينه وبين حزب الله
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سعيد: المسيحيون ليسوا على طاولة المفاوضات في المنطقة... وبري أعلن الحدود بينه وبين حزب الله

رأى رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد أن المسيحيين ليسوا موجودين على طاولة المفاوضات في المنطقة، لافتًا إلى أنّهم ينتظرون الظروف المناسبة للعب دورهم، وأنّهم ليسوا مقدّرين لما يحصل في المنطقة.

ولفت سعيد، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" على شاشة الـLBCI، إلى أنّ رئيس الجمهورية لا يزال على الطاولة لأنّ الدستور يخوّله ذلك، فيما الكنيسة والأحزاب ليسوا على الطاولة.

في سياق متصل، أكد سعيد أنّ رئيس الجمهورية يقوم بدوره، وأنّه شجاع ولا يتراجع، موجّهًا التحية إلى رئيس الحكومة «الواقف إلى جانبه».

واعتبر سعيد أنّ ما قام به رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب هو «أكبر تحدٍّ»، مشيرًا إلى أنّه أعلن الحدود بينه وبين حزب الله حين صوّت مع الحكومة.

وتمنّى سعيد على المعارضين الفعليين لحزب الله أن يتعاملوا بطريقة صحيحة مع البيئة الشيعية، لافتًا إلى أنّها مأزومة وتعتبر نفسها حساسة أكثر من غيرها، وأنّ التعاطي معها يجب أن يكون بمسؤولية وطنية قصوى.
 

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