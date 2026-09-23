الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا على أوضاع المنطقة وحاجات أهلها الصامدين رغم الظروف الأمنية الصعبة التي يمرّ بها الجنوب

اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري أعلنت الإضراب الأربعاء.. الأسمر: الامور وصلت الى حد لا يطاق

اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري أعلنت الإضراب الأربعاء.. الأسمر: الامور وصلت الى حد لا يطاق

سعيد: المسيحيون ليسوا على طاولة المفاوضات في المنطقة... وبري أعلن الحدود بينه وبين حزب الله